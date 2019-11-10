«Локомотив» и «Краснодар» сыграли в ничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл с «Краснодаром» со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадионе «РЖД-Арена», где проходила встреча, присутствовало 17612 зрителей.

На 41-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол в ворота соперника, но уже в компенсированное к первому тайму время игрок «Краснодара» Маркус Берг провел ответный гол.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на послематчевой пресс-конференции заявил, что Крыховяк незадолго до окончания первого тайма получил серьезную травму, ударившись головой во время падения. Семин предположил, что у футболиста может быть сотрясение или перелом носа.

«Локомотив» сейчас находится на втором месте - команда набрала 31 балл. «Краснодар» - на пятом месте (30 очков), уступая по дополнительным показателям «Ростову» и ЦСКА. Лидером турнирной таблицы является «Зенит» - 36 баллов.