ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»

Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:2.

Первый мяч на седьмой минуте забил Андрей Мостовой, однако вскоре «красно-синие» восстановили равновесие благодаря автоголу Михи Мевли. К концу первого тайма «Сочи» вновь вышел вперед: ворота армейцев с пенальти поразил Дмитрий Полоз.

На 52-й минуте счет сравнял Иван Обляков, а еще через несколько минут ЦСКА вырвался вперед благодаря голу Федора Чалова.

Сейчас «красно-синие» с 30 очками в активе находятся на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с 13 очками занимает 16-ю позицию.