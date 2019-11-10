Сборная Чехии по хоккею стала победителем Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в матче заключительного, третьего тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча, состоявшаяся на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 в пользу чешских спортсменов.

Шайбы в ворота россиян забросили Ян Корваж (11-я минута), Лукаш Седлак (52-я) и Андрей Нестрашил (60-я).

Чешские хоккеисты по результатам трех игр получили восемь очков, благодаря чему гарантировали себе первое место в турнирной таблице. Россияне идут на третьем месте, имея в своем активе два очка при трех играх.

Чуть позже, в воскресенье, 10 ноября, пройдет матч между командами Финляндии (второе место, четыре очка) и Швеции (четвертое, одно). Если шведские хоккеисты обыграют финнов, то россияне спустятся на четвертую позицию.