«Зенит» победил в гостях тульский «Арсенал»

Футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали гостевую победу над тульским «Арсеналом» в рамках розыгрыша 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Единственный гол на 63-й минуте матча забил нападающий «сине-бело-голубых» Сердар Азмун, которому удачно ассистировал Вячеслав Караваев.

В российском чемпионате «Зенит» не проигрывает уже пять матчей. В предыдущих турах Дзюба и компания одержали три победы кряду и добыли одну ничью.

Теперь в активе игроков из Северной столицы 36 очков, и они уверенно обосновались на вершине турнирной таблицы; тулякам приходится довольствоваться седьмым местом и 19 очками в активе.