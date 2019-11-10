«Нелегальное оружие»: в МИД РФ отреагировали на невыдачу виз США «Спартаку»

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию с невыдачей виз США игрокам московского футбольного клуба «Спартак». В министерстве отметили, что развязана настоящая визовая война.

«Визы - еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», - заявили в МИД РФ РБК.

Ранее футболистов «Спартака» пригласили принять участие в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо в январе 2020 года. Московский клуб должен был провести встречи с «Коринтианс» и «Палмейрас» из Бразилии и колумбийского «Атлетико Насьональ».

Однако посольство США не выдало визы игрокам, несмотря на все усилия американских организаторов турнира. Леонид Федун заявил что, скорее всего, «Спартаку» придется отказаться от игр.