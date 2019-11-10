«Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с визами
Организаторы турнира и администрация города выразили свою поддержку российской команде, но ее участие в играх остается под вопросом.
© Фото: Футбольный клуб «Спартак»
Проблемы с визами лишили столичный футбольный клуб «Спартак» участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо, штат Флорида, в январе.
Владелец команды Леонид Федун заявил, что, несмотря на попытки решить ситуацию, спортсменам придется пропустить игру.
«Мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», - цитирует ТАСС Федуна.
«Спартак» должен был принять участие в американском турнире, сыграв с командами «Коринтианс» и «Палмейрас» из Бразилии, а также против колумбийского «Атлетико Насьональ».