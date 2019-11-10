«Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с визами

«Спартак» должен был принять участие в американском турнире, сыграв с командами «Коринтианс» и «Палмейрас» из Бразилии, а также против колумбийского «Атлетико Насьональ».

«Мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», - цитирует ТАСС Федуна.

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