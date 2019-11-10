Волков одолел Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков выиграл бой у американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве. Судьи единогласно присудили победу россиянину по итогу трех раундов.

Изначально Волков должен был участвовать в главном поединке вечера против бразильца Жуниора дос Сантоса. Однако последний отказался от боя из-за инфекции в ноге. Соперником российского спортсмена стал 31-летний бывший игрок в американский футбол Харди.

В активе Волкова эта победа стала 31-й, всего он провел 38 боев. Харди потерпел третье поражение в семи поединках.