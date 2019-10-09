Китай прекращает трансляции игр NBA из-за протестов в Гонконге

Громкий международный скандал разгорается между Китаем и США. Телевидение Поднебесной разорвало отношения с Национальной баскетбольной ассоциацией и отменило трансляции всех предстоящих матчей.

Поводом для конфликта стало сообщение генерального менеджера в Twitter одной из команд в поддержку протестов в Гонконге. Китай расценил это как вмешательство во внутренние дела страны.

Позже скандальный твит все-таки удалили, а представители NBA уже извинились перед Пекином, и их можно понять. Из-за отмены всех трансляций ассоциация может потерять около четырех миллиардов долларов.