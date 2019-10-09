Ибрагимович открыл в Мальме памятник самому себе

Популярный шведский футболист Златан Ибрагимович увековечил свой образ в бронзе там, где начал свою спортивную карьеру, в городе Мальме. Статуя весом в полтонны составляет высотой почти 3 метра.

Спортсмен отметил, что данное событие является для него честью и подчеркнул, что только упорный труд и вера в себя привели его на ту ступень жизни, на которой он сейчас находится. Фото скульптуры опубликовано в Instagram Ибрагимовича.

© iamzlatanibrahimovic, Instagram

Ранее он запустил в социальных сетях новый челлендж и бросил вызов российскому чемпиону смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Суть соревнования в удержании футбольного мяча на груди подобно тому, как уклонялся от пуль главный герой кинотрилогии «Матрица» Нео.