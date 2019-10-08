«Давай потанцуем в Москве, детка»: Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову

Один из самых скандальных бойцов смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор пожелал снова встретиться с непобежденным российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

Первая их встреча, которая состоялась год назад, закончилась более чем убедительной победой россиянина. Тогда Хабиб без особенных усилий одолел соперника на арене в Лас-Вегасе удушающим приемом. Однако Макгрегор не теряет надежды на реванш, при этом не гнушаясь выступлением на территории оппонента.

«Давай потанцуем в Москве, детка!», - написал ирландец в социальных сетях.

Однако Нурмагомедов ранее уже дал понять, что не заинтересован в реванше и нацелен на продолжение своей беспроигрышной карьеры в боях с другими оппонентами, следующим из которых может стать американец Тони Фергюсон.