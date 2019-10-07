Российские легкоатлеты-медалисты вернулись в Москву из Катара: видео
В финале оба спортсмена преодолели планку, установленную на высоте 2 метра и 35 сантиметров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Из Катара в Москву вернулись российские легкоатлеты. В аэропорту серебряного призера чемпионата мира Михаила Акименко и бронзового призера Илью Иванюка встретили болельщики и журналисты.
В финале спортсмены из России преодолели планку, установленную на высоте 2 метра и 35 сантиметров, но Иванюк проиграл Акименко по количеству попыток. Тем не менее, оба атлета довольны результатом, так как вперед они пропустили лишь соперника из Катара.
Акименко теперь может отдохнуть, а вот Иванюку предстоит представить Россию на Всемирных военных играх в Китае.