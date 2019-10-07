Школьник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой

Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками. Мальчику также удалось лично пообщаться с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой, который ранее публично заступился за юного болельщика.

Дзюба долго беседовал с Прохором и пригласил его на чай. А мальчик пожелал капитану и всей российской сборной удачи в предстоящем матче со командой Шотландии, который состоится 10-ого октября.

На чемпионат Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы. В отборочном цикле нашей сборной осталось провести три игры. Она сейчас занимает второе место и в случае победы над шотландцами есть шанс досрочно оформить путевку.