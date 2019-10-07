Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА

Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на интервью главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он назвал отношения со спортсменкой «ровными».

«По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА. У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2,03 подошел и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде», - написала Ласицкене у себя в Instagram.

По словам легкоатлетки, Шляхтин мотивировал это тем, что на соревнованиях Ласицкене будет одна, а на тот момент она уже полтора года не выступала на международных стартах.

Спортсменка посоветовала главе ВФЛА перестать сваливать свой «профессионализм» на членов ее семьи и команды. Ласицкене подчеркнула, что не потерпит такого отношения.

«Позиция всей моей команды - руководство ВФЛА должно уйти в отставку», - добавила легкоатлетка.

Кроме этого, она рассказала, что не ждет от ВФЛА никаких призовых. По ее словам, федерация никак не поддерживает чистых атлетов и ни разу не отмечала их предыдущие золотые медали. В конце Ласицкене добавила, что не собирается встречаться и что-то обсуждать со Шляхтиным.

Тридцатого сентября Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира. Она выиграла с результатом 2,04 метра. После этого ее супруг высмеял в соцсетях благодарность от спортивных чиновников. По его словам, от главы федерации жене пришла только «эсэмэска с букетиком». Шляхтин в ответ заявил, что поведение супруга Ласицкене носит некорректный характер, а решение о благодарностях атлетам будет приниматься в конце сезона.