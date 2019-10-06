Головкин завоевал титул чемпиона мира IBF
Поединок проходил в Нью-Йорке, казахский спортсмен обошел соперника по очкам.
© Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Боксер Геннадий Головкин стал чемпионом мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), одержав победу над украинским спортсменом Сергеем Деревянченко. Бой состоялся с 5 на 6 октября на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Головкин одержал победу единогласным судейским решением: 114:113, 115:112, 115:112.
Для казахского боксера это 40-я победа в карьере, для Деревянченко поражение стало вторым.