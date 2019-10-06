Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой со спортсменом из США Тони Фергюсоном пройдет ориентировочно в марте-апреле 2020 года. Об этом он сообщил на Synergy Global Forum в субботу в Санкт-Петербурге.

«Соперник он очень серьезный. Нужно относиться к этому серьезно, нужно еще больше тренироваться, больше пахать», - сказал Нурмагомедов.

Спортсмен отметил, что хотел бы провести поединок на большой площадке, назвав при этом «Газпром Арену».

Кроме того, Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором. Он пояснил, что для него это пройденный этап, но он готов рассмотреть этот бой для расширения своих сельскохозяйственных проектов, так как этот поединок - денежный.

Напомним, Нурмагомедов проводил бой с Макгрегором шестого октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он одержал уверенную победу, защитив титул чемпиона в легком весе.