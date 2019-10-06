Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Хоккеист Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет.

На протяжении последнего года спортсмен проходил курс лечения от онкологии, но по итогу болезнь взяла свое.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Мнацян занимал позицию защитника. Он выступал за такие клубы как «Барыс», «Нефтехимик», «Адмирал». В мае 2018 года хоккеист присоединился к «Сибири», однако вскоре у Мнацяна диагностировали рак и дебютировать он не успел.