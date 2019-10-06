Российские пловцы завоевали шесть медалей во второй день Кубка мира

Российские пловцы выиграли шесть медалей во второй день этапа Кубка мира по плаванию в Будапеште.

Первое место с результатом 24,70 секунды на дистанции 50 метров на спине занял Владимир Морозов. Кроме того, он выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем, пройдя дистанцию за 47,99 секунды. Серебро взял Владислав Гринев с результатом 48,57 секунды.

Вероника Андрусенко завоевала золото на дистанции 200 метров с результатом одна минута 59,58 секунды, а Мария Каменева - серебро на дистанции 100 метров на спине (59,86).

В смешанной комбинированной эстафете 4 на 100 метров сборная России в составе Каменевой, Андрусенко, Гринева и Вековищева заняла второе место с результатом 3 минуты 29,10 секунды.