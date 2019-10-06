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«Краснодар» впервые за четыре года обыграл «Спартак» на домашнем поле

Вадим Синицын
21:39 06.10.2019
В составе «Краснодара» мячи забили Маркус Берг и Сергей Петров. В ответ московский клуб смог поразить ворота противника всего один раз.
«Краснодар» впервые за четыре года обыграл «Спартак» на домашнем поле
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московский «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Для «Краснодара» эта победа стала первой над «красно-белыми» за четыре года на домашнем поле.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Краснодара» мячи забили Маркус Берг и Сергей Петров. В ответ московский клуб смог поразить ворота противника всего один раз. Гол забил Джордан Ларссон на 45-й минуте встречи.

По итогам игры «Краснодар» заработал 26 очков в турнирной таблице и лидирует в текущем рейтинге Премьер-лиги вместе с тремя другими клубами. Для «Спартака» это поражение стало пятым подряд.

Ранее стало известно, что Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Заявление об увольнении он подал самостоятельно после матча своих подопечных с «Оренбургом».

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