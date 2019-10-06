ЦСКА проиграл «Ростову» и покинул первую строчку в РПЛ

Теперь лидерами РПЛ стали «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Они все набрали по 26 очков. Следом, покинув первую строчку турнирной таблицы, с результатом в 25 очков идет ЦСКА.

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