Травмированному Смолову нашли замену в сборной России
Форвард «Локомотива» Федор Смолов получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Вместо получившего травму форварда «Локомотива» Федора Смолова за сборную России будет играть нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Такое решение принял главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.
«В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев», - сообщается на странице сборной в Twitter.
Матч российской сборной против Шотландии пройдет 10 октября, встреча с Кипром - 13 октября.