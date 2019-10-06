Овечкин показал фанатам Капитана: видео

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал фанатам щенка по кличке Капитан.

Появился питомец у команды благодаря сотрудничеству с организацией, которая предоставляет служебных собак ветеранам и людям с ограниченными возможностями «America’s VetDogs».

© CapsPup, twitter

На базе команды щенок будет проходить специальную подготовку и социализацию на протяжении 14-16 недель, а потом будет передан ветерану или человеку с ограниченными возможностями, сообщает портал «Sport 24».

Капитан будет посещать каждую домашнюю игру «Вашингтона». Для него уже создали профиль в твиттере, где можно следить за его жизнью.