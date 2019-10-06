Абсолютный рекордсмен: история триумфов Бориса Михайлова

Когда Александра Пахмутова и Николай Добронравов в 1968 году выпустили песню «Трус не играет в хоккей», Борис Михайлов уже забивал за ЦСКА. Сегодня легендарному нападающему исполняется 75 лет.

«Трус не играет в хоккей» - песня про него и его великолепную пятерку. Хоккей отблагодарил Бориса Петровича за преданность множеством титулов и достижений, благодаря которым его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю не только отечественного, но и мирового спорта.

Корреспондент «Звезды» Денис Шурыгин встретился с нашим легендарным бомбардиром - первым среди лучших хоккеистов планеты своего времени.

Борис Михайлов вошел в историю как обладатель вечного рекорда, потому что его уже нельзя превзойти. 428 шайб в чемпионате страны, а еще 109 - за сборную: так много больше не забивал никто.

«Я с детства, с дворовой команды любил забивать. И до момента моего завершения карьеры я всегда любил и стремился забивать. Как получилось? Конечно, надо сказать большое спасибо (тем - прим. ред.), с кем я играл. Это с Володей Петровым и с Валерой Харламовым», - вспоминает сам Михайлов.

Михайлов, Петров и Харламов - самая знаменитая тройка Советского Союза. При одном упоминании этих фамилий болельщики приходили в восторг, а соперники - в уныние. Все, кому довелось играть против Михайлова, до сих пор вспоминают те матчи - не самыми лучшими словами. Что-что, а статистику они подпортили многим именитым хоккеистам.

«Против него было играть просто неприятно. Он был таким колючим, настырным, особенно перед вратарем», - рассказывает олимпийский чемпион Юрий Ляпкин.

В суперсерии 1972 года звено Михайлов, Петров и Харламов открыло канадцам глаза: они, конечно, могут считать себя родоначальниками данного вида спорта, но играть в хоккей умеют не только они.

«Если Харламов - это сильная индивидуальная игра, обводка, плюс снайперские качества его отличали. Петров - это такой стержневой был игрок, который в силовой манере играл очень хорошо, оборонялся, в то же время опять-таки много забивал и ассистировал. И Борис Петрович - это была такая лошадка в этом звене, которая, как говорят, таскал пианино», - отмечает двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Борис Михайлов всегда отрабатывал в обороне, не обладал выдающимися габаритами, но неизменно оказывался на пятачке, чтобы в нужный момент закрыть обзор вратарю или подправить шайбу. Защитники таких не любят и не жалуют, но Михайлов был настырным, потому и забивал больше других.

«Естественно, когда я рос, (он - прим. ред.) являлся одним из моих кумиров. На него все ребята равнялись во дворе. Когда играли, говорили, кто Михайлов, кто Петров, кто Харламов. И мне повезло, что мы познакомились и он был моим тренером и в ЦСКА, и в сборной», - признается серебряный призер Олимпийских игр Павел Буре.

Абсолютный рекордсмен союзных чемпионатов по заброшенным шайбам, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший снайпер чемпионатов мира - как игрок Борис Михайлов завоевал все возможные титулы и награды.

Но и этого ему оказалось мало: потом была тренерская карьера и золото мирового первенства уже на посту главного в сборной.