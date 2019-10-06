«Анжи» может остаться без домашнего стадиона

Шестого октября «Анжи» с большой долей вероятности проведет свою последнюю игру на «Анжи-Арене».

Руководство стадиона из-за долгов не пускает команду тренироваться на поле. Так, «Анжи» пришлось провести одну тренировку на поле одной из школ города. Офис клуба в настоящее время опечатан.

Также руководство «Анжи-Арены» приняло такое решение потому, что московское «Динамо» собирается устроить в городе филиал академии. В данной ситуации стадиону выгодно отдать поля под нужды «Динамо», сообщает издание «Чемпионат».

Сегодня на «Анжи-Арене» футболисты проведут матч 12-го тура ПФЛ со «СКА Ростов-на-Дону». Матч начнется в 13.00 по московскому времени.

«Анжи», набрав 11 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице группы «Юг».