Нурмагомедов потроллил Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов предположил, что если бы он устроил бой в «Лужниках», поединок наверняка собрал бы аншлаг. При этом Хабиб потроллил побежденного им ирландца Конора Макгрегора и упомянул американца Тони Фергюсона.

«Для расширения можно и Конора привести. Но Тони Фергюсон заслужил намного больше, Конору же нужно перестать бить старых людей. Пусть становится в очередь», - заявил Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».

Россиянин имел в виду недавний случай, когда ирландец ударил 70-летнего мужчину. Нурмагомедов заметил, что все ошибаются, но Конор продолжает это делать.

«В данный момент не готов подать руку Конору. Недавно Конор ударил 70-летнего мужика. Это показательно. Если он извинится - извинения надо всегда принимать», - сказал Хабиб.

Нурмагомедов выходил на ринг с Макгрегором 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. В ставшем уже легендой бою россиянин одержал уверенную победу, применив удушающий прием и защитив таком образом свой титул чемпиона в легком весе.