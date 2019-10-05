Хохлов подал в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера московского ФК «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами», - говорится в заявлении.

В «Динамо» добавили, что в ближайшее время объявят имя исполняющего обязанности главного тренера.

Сегодня в матче 12-го тура чемпионата России «Динамо» проиграло «Оренбургу» со счетом 0:2. Московская команда после очередного поражения опустилась в зону вылета и находится на 15-м месте из 16, имея 10 очков по итогам 12 матчей.