Вратарь вырвал победу для «Краснодара», забив на 94-й минуте
Встреча завершилась со счетом 3:2 благодаря голу вратаря в добавленное время.
© Видео: FC Krasnodar | ФК Краснодар, Youtube © Фото: d_adamov, Instagram
Футбольный клуб «Краснодар-3» обыграл «Интер» в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги.
Игра завершилась со счетом 3:2.
До последнего момента команды шли вровень, однако в дополнительное время «быки» вырвались вперед. Победу «Краснодару» принес вратарь Денис Адамов. Он забил гол после подачи с углового на 94-й минуте встречи.