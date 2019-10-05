Вратарь вырвал победу для «Краснодара», забив на 94-й минуте

До последнего момента команды шли вровень, однако в дополнительное время «быки» вырвались вперед. Победу «Краснодару» принес вратарь Денис Адамов. Он забил гол после подачи с углового на 94-й минуте встречи.

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