Загитова и Трусова выиграли турнир Japan Open

В японском Сайтаме завершился открытый чемпионат по фигурному катанию «Japan Open», в котором спортсменки из России Алина Загитова и Александра Трусова принимали участие в составе команды Европы.

Трусова стала золотым призером турнира, Загитова взяла серебро.

Помимо наших фигуристок в сборную команды Европы входили испанец Хавьер Фернандес и латвиец Денис Васильев. По итогу соревнований команда заняла первое место со счетом 614,73 балла. На втором месте оказалась Япония - 602,16 балла, Северная Америка взяла бронзу - 593,42 балла.

Выступление Загитовой и Трусовой оказалось для команды ключевым, так как до этого сборная занимала третье место, уступая на 22,67 балла от японцев и на 57,68 - от американцев.