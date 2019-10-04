В NHL задумались о проведении матчей регулярного чемпионата в России

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что организация работает над возможностью проведения матчей регулярного чемпионата в России.

«Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды NHL в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России - это то, над чем мы работаем в настоящее время», - передает ТАСС слова Дэйли.

По его словам, организация рассматривает возможность участия российских топ-игроков в матчах NHL, которые пройдут в России.



До этого в нашей стране команда из NHL приезжала только один раз - в 2010 году. Клуб «Carolina Hurricanes» встречался со СКА в Санкт-Петербурге, уступив со счетом 3:5.