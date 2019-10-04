«Краснодар» проиграл второй матч в Лиге Европы
Встреча соперников по группе C прошла в Краснодаре и завершилась победой «Хетафе».
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
«Краснодар» проиграл «Хетафе» во втором туре группового турнира Лиги Европы со счетом 1:2.
Счет открыл на 35-й минуте форвард испанского клуба Родригес Анхель. В середине второго тайма Анхель оформил дубль.
На 69-й минуте нападающий «Краснодара» Ари отыграл один мяч, однако даже несмотря на то, что «Хетафе» в концовке матча остались в меньшинстве, избежать поражения футболисты российского клуба не смогли.
По результатам второго тура «Краснодар» находится на последнем месте в группе С. В первом матче российский клуб разгромно проиграл «Базелю» со счетом 0:5.
Следующий матч «быки» сыграют 24 октября с «Трабзонспором».
Ранее футболисты московского ЦСКА уступили в матче Лиги Европы испанскому «Эспаньолу».