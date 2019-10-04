В составе сборной России на матчи Евро-2020 произошли изменения

В связи с травмами спортсменов Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова тренерский штаб российской сборной вызвал в расположение команды Павла Могилевца и Владислава Игнатьева.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в срочном порядке искал замену получившим травмы футболистам «Спартака» Роману Зобнину и «Локомотива» Рифату Жемалетдинову.

Как сообщается на сайте РФС, выбор тренерского штаба был сделан в пользу «железнодорожника» Владислава Игнатьева и игрока казанского «Рубина» Павла Могилевца.

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет две встречи. Десятого октября команда примет Шотландию, а 13 октября сыграет в гостях с командой Кипра.

После шести туров у российской сборной 15 очков, и они уже после этих игр могут гарантировать себе путевку в финальную часть турнира.