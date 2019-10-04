«Приняли как дома»: Павел Мамаев впервые провел тренировку с «Ростовом»

Павел Мамаев, новобранец «Ростова», впервые потренировался с остальными членами команды. До того почти неделю он работал по индивидуальной программе.

© fcrostov instagram

«Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю», - говорится в аккаунте клуба в Instagram.

Сегодня у общей группы была легкая тренировка, поэтому Павел решил присоединиться к ним. Футболист, который играет в «Ростове» под 10-м номером, рассказал, что его приняли в команде как дома.

«Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет», - сказал спортсмен.

© fcrostov instagram

Павел Мамаев также поблагодарил своих болельщиков за внимание и слова поддержки.

После освобождения Павла Мамаева из колонии он заключил контракт с клубом «Ростов». Раньше футболист играл за «Краснодар».