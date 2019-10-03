«Великая победа великой спортсменки»: тренер о выступлении Ласицкене на ЧМ
Российская спортсменка Мария Ласицкене стала первой на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мария Ласицкене была сильнее остальных спортсменок фактически «на голову». Так считает старший тренер сборной команды РФ по легкоатлетическим прыжкам, заслуженный тренер России Антон Назаров.
Он напомнил, что Ласицкене показала лучший результат в квалификации.
«Все с первой попытки, почти с громаднейшим запасом», - отметил Назаров в разговоре со «Звездой».
Накануне Ласицкене взяла высоту 2,04 метра и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках с шестом.
«Это была великая победа великой спортсменки», - заключил тренер чемпионки.