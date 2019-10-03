«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вернулась в Москву после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, где стала первой.

В аэропорту чемпионку с цветами и подарками встречали журналисты и поклонники.

«Поздравления приходят, и это самое приятное, что есть после победы. Поздравления очень греют душу и сердце», - рассказала спортсменка собравшимся.

Ласицкене призналась, что перед выступлением старалась максимально сконцентрироваться на спорте. Чтобы не «сломаться» от чрезмерного давления, девушка не читала комментарии в Сети и не давала себе повода отвлечься, а лишь выполняла свою работу.

«Я чувствовала, как люди искренне переживали, поддерживали, направляли всю энергию мне. Это дает силы дальше продолжать бороться», - добавила она.

Напомним, накануне Ласицкене взяла высоту 2,04 метра и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках с шестом.