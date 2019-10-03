ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 0:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, счет был открыт благодаря стараниям У Лея на 64-й минуте матча.

В самой концовке встречи на последней из пяти добавленных минут, финальную точку поставил форвард гостей Виктор Кампусано.

Таким образом, армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе без набранных очков. Первое место в группе H занимает «Лудогорец» с 6 очками, у «Эспаньола» 4 очка, и одно очко у «Ференцвароша».

В следующем матче команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Ференцварошем». Встреча пройдет 24 октября.