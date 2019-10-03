Рособоронэкспорт вложит миллионы в развитие российского хоккея

Компания «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» заплатит пятьдесят миллионов рублей Федерации хоккея России. Новый спонсорский контракт рассчитан до 31 мая следующего года.

Согласно соглашению, Рособоронэкспорт станет официальным партнером ФХР и национальной сборной России, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Договор включает в себя десять матчей российской команды, пять из которых - на Кубке Первого канала, который пройдет в декабре, а также четыре матча Еврочелленджа.

Корпорация имеет право использовать символику ФХР и национальной сборной на своих площадках. В то же время логотип Рособоронэкспорта может размещаться на рекламно-информационных материалах, в частности, на сайте Федерации, а также на баннерах во время матчей с участием хоккейной сборной России.