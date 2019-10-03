Опубликованы новые кадры конфликта Кокляева и Емельяненко

Между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым произошел конфликт. Их встреча прошла в одном из ресторанов в преддверии совместного поединка, который пройдет в Москве 28 ноября.

«Александра спросили про три качества Михаила, и Александра понесло не туда немножко. Я встал. Ведущий и охранник начали нас растаскивать в разные стороны. Кепка была, кинул в лицо Александру, Александр кинул ее мне», - рассказал телеканалу «360» Кокляев.

В ходе конфликта пауэрлифтеру брошенная кепка рассекла бровь. Кокляев заявил, что ему следовало сдержаться и не реагировать на слова, сказанные противником. Он отметил, что на встрече обстановка была напряженной.

«Я устал сидеть и слушать его слова: “Он глупый человек, он качок, он не туда лезет“. Я молчал, молчал, а потом уже…» - рассказал тяжелоатлет.

Кокляев добавил, что обычно подобного рода ситуаций он старается избегать.

Александр Емельяненко, в свою очередь, считает, что конфликт был спровоцирован Михаилом Кокляевым. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, где опубликовал видеоролик с потасовкой.

«Звезда» попыталась взять у Емельяненко комментарий, но он отказался говорить на эту тему.