Назначенный тренером «Химнасии» Марадона руководил командой с трона

Легендарный Диего Армандо Марадона на днях возглавил на родине команду «Химнасию» из Ла-Платы. За матчами он наблюдает не со скамейки запасных, как это делают все тренеры мира, а со специального трона, который выносят на кромку поля специально для Диего. Фото с матча команды в чемпионате Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойc» появилось в Twitter Goal.

© goal Twitter

Увидев это, болельщики принялись подшучивать над Марадоной. Пользователи Сети сравнили его с героем сериала «Симпсоны» и фильма «Крестный отец», а также вспомнили о прошлом аргентинца.

Впрочем, его это, похоже, не смущает. Несмотря на то, что «Химнасия» идет в чемпионате Аргентины лишь на предпоследнем месте, Диего Армандо веселится, например, горячо приветствует поклонников с балкона гостиницы перед важным матчем.

Под руководством Марадоны его команда проиграла четыре из пяти последних матчей.