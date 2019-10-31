«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Матч ЦСКА - «Спартак» состоится 4 марта 2020 года.
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак».
В четверг, 31 октября, в матче 1/8 финала красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Дубль в составе «Спартака» оформил Джордан Ларссон. Единственный гол «Ростова» на свой счет записал Александр Долгов.
Ранее ЦСКА переиграл «Уфу» со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время.
Матч ЦСКА - «Спартак» состоится 4 марта 2020 года.
ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. «Спартак» завоевывал этот трофей три раза в своей истории.