«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак».

В четверг, 31 октября, в матче 1/8 финала красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Дубль в составе «Спартака» оформил Джордан Ларссон. Единственный гол «Ростова» на свой счет записал Александр Долгов.

Ранее ЦСКА переиграл «Уфу» со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время.

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится 4 марта 2020 года.

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. «Спартак» завоевывал этот трофей три раза в своей истории.