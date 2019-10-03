Емельяненко разбил Кокляеву лицо, бросив в него кепкой: видео

В Сети появилось видео конфликта бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Ролик опубликован в паблике Baza. На кадрах видно, как Кокляев кидает кепку в Емельяненко, а тот в ответ ему кидает этот же головной убор.

Как сообщает газета «Известия», в ходе потасовки Кокляев получил рассечение брови. Отмечается, что у него пошла кровь после того, как Емельяненко бросил в него кепку.

Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арена». Бой будет вестись по правилам бокса.