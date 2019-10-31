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По стопам отца: сын Роналду забил 58 голов за детский «Ювентус»

Василиса Морозова
11:51 31.10.2019
Криштиану Роналду-младший уже провел 28 игр за детский «Ювентус».
По стопам отца: сын Роналду забил 58 голов за детский «Ювентус»
© Фото: Norbert Prümen, Globallookpress

Сын нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду идет по стопам отца, делая успехи в футболе.

Криштиану Роналду-младший забил 58 голов в матчах за детскую команду «Ювентус» и отдал 19 голевых передач.

Как сообщил Football Talent Scout в Twitter, выступающий за детскую команду до 9 лет Роналду-младший уже провел 28 игр и сумел забить за ФК раньше всемирно известного отца. Сын португальца сделал покер уже в первом матче за «Ювентус».

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