По стопам отца: сын Роналду забил 58 голов за детский «Ювентус»
Криштиану Роналду-младший уже провел 28 игр за детский «Ювентус».
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Сын нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду идет по стопам отца, делая успехи в футболе.
Криштиану Роналду-младший забил 58 голов в матчах за детскую команду «Ювентус» и отдал 19 голевых передач.
Как сообщил Football Talent Scout в Twitter, выступающий за детскую команду до 9 лет Роналду-младший уже провел 28 игр и сумел забить за ФК раньше всемирно известного отца. Сын португальца сделал покер уже в первом матче за «Ювентус».