По стопам отца: сын Роналду забил 58 голов за детский «Ювентус»

Как сообщил Football Talent Scout в Twitter , выступающий за детскую команду до 9 лет Роналду-младший уже провел 28 игр и сумел забить за ФК раньше всемирно известного отца. Сын португальца сделал покер уже в первом матче за «Ювентус».

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