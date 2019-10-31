«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 мячей в Кубке лиги и выявили победителя только по пенальти

В основное время матча 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» -«Арсенал» забили целых десять голов - по пять на каждую команду. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и ее исход пришлось решать в серии пенальти.

Шкодран Мустафи оформил автогол в начале матча и открыл счет «Ливерпулю». В составе мерсисайдцев отличились Джеймс Милнер (с пенальти), Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги, оформивший дубль.

За «Арсенал» забили Лукас Торрейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Джозеф Уиллок и Габриэл Мартинелли, записавший на свой счет два мяча.

В послематчевой серии одиннадцатиметровых сильнее оказались хозяева поля - 4:3.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги, а «Арсенал» завершил выступление в турнире.