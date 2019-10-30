Акинфеев может вернуться в сборную России

Игорь Акинфеев, голкипер ЦСКА, возможно вернется в состав сборной на Евро-2020. Такое предположение высказал комментатор Нобель Арустамян изданию Sport24.

«Акинфеева не позовут в сборную? Вы знаете, есть противоречивая информация. Я сейчас говорю про чемпионат Европы», - сказал он.

33-летний Акинфеев ранее заявлял, что его возвращение в национальную команду маловероятно, так как уже сделал выбор в пользу ЦСКА и «не рассматривал другие варианты».

Финальный турнир Евро-2020 впервые за всю историю чемпионата пройдет по всему континенту. Национальные сборные проведут игры на 12 стадионах в 12 городах 11 стран.