Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ

Капитан Washington Capitals поднялся в рейтинге НХЛ по забитым голам, где теперь занимает 12-е место.

Улучшить позиции Овечкину помогли две забитые шайбы в ворота команды Toronto Maple Leafs. Так, в активе хоккеиста теперь насчитывается 669 голов, что позволило ему сдвинуть с места своего ближайшего соперника Люка Робитайла.

Чтобы подняться на 11-е место, Овечкину нужно превзойти Теэму Селянне, результат которого составляет 684 заброшенные шайбы.