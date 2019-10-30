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«В зоне смерти»: альпинист из Непала покорил 14 высочайших гор за полгода

Василиса Морозова
13:55 30.10.2019
Все восьмитысячники мира непальский альпинист, бывший британский спецназовец, покорил за 189 дней.
© Видео: nimsdai, Twitter © Фото: NimsPurja, Facebook

Альпинист из Непала Нирмал Пурья сделал невозможное - за 189 дней он покорил 14 высочайших гор в мире, вершины которых располагаются выше 8 тыс. метров над уровнем моря.

Как пишет Kathmandupost, 36-летний Пурья занимается альпинизмом уже семь лет. Впервые он поучаствовал в экспедиции на Эверест в 2012 году. Он смог подняться на восточный пик горы Лобуче, высота которой составляет 6 119 метров.

В 2017 году он покорил Эверест, Макалу и Лходзе за пять дней (первая, четвертая и пятая по высоте вершины в мире). При этом он утверждал, что справился бы за три дня, если бы не выпивал две ночи.

Нирмал Пурья в 2003 году поступил на службу в подразделение британских войск, в которых служат только этнические непальцы (гуркхи). В 2009 году его приняли в спецназ Королевского ВМФ Великобритании. Однако в 2019 году он решил досрочно оставить службу в армии, без сохранения пенсии, чтобы стать профессиональным альпинистом.

Все 14 восьмитысячников впервые покорил итальянский альпинист Райнхольд Месснер в 1986 году. Последний рекорд был зафиксирован в 2013 году южнокорейцем Ким Чанг Хо, который взял все 14 вершин за 7 лет, 10 месяцев и 6 дней. Пурья поставил перед собой задачу - справиться за семь месяцев.

Сначала Пурья покорил шесть горных вершин в Непале за месяц (с конца апреля по конец мая), затем в июне он совершил четыре восхождения в Пакистане. За сентябрь он достиг еще двух вершин в Тибете и Непале. Последняя гора (Шишабангма) в Тибете ему далась нелегко, так как власти Китая не торопились давать ему разрешение на покорение вершины.

«Миссия завершена», - написал Нирмал Пурья с вершины Шишабангмы.

На покорение главных вершин для каждого альпиниста непальцу понадобилось шесть месяцев и шесть дней.

«Это была комбинация тренировок, физиологии и психологии. Я не очень хорошо разбираюсь в науке, но знаю, на что способно мое тело, и слушаю его», - рассказал рекордсмен блогу Explorersweb.

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