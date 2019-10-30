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Свечников о голе года: стараюсь делать этот ход на каждой тренировке

Василиса Морозова
10:51 30.10.2019
Россиянин Андрей Свечников прокомментировал свой выдающийся гол в ворота Calgary Flames.
© Видео: Carolina Hurricanes, Twitter © Фото: Carolina Hurricanes, Twitter

Российский форвард клуба NHL Carolina Hurricanes Андрей Свечников, забросивший невероятный гол в ворота Calgary Flames, который принес победу его команде, признался, что тренировал такой ход.

Carolina Hurricanes победила в игре со счетом 2:1, когда Свечников оформил дубль. Вторую шайбу он забросил так, что болельщики стали называть это «голом года». Россиянин завел шайбу за ворота, затем поднял ее на «крюк», после чего закинул за шиворот вратарю соперника.

«Я действительно практиковал этот ход сегодня утром, так что это отличная попытка для меня. На самом деле, я много тренируюсь с Родом (главным тренером команды). Он пасует мне, когда я иду за ворота, и я стараюсь делать это практически на каждой тренировке», - рассказал хоккеист.

Род Бриндамор, в свою очередь, сказал, что Свечников сделал это в «очень важный момент», когда им это «было нужно». В NHL такую шайбу забросили впервые.

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