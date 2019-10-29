Трусова вернулась в Москву после триумфа на Гран-при в Канаде

В московском аэропорту Шереметьево встретили фигуристку Александру Трусову.

Спортсменка прибыла из Канады, где на этапе Гран-при показала фантастический результат: девушка выполнила сложнейшие элементы и побила два мировых рекорда.

«Ждет моя собачка, братья. Вся семья. Я очень рада, что прилетели. Долгий был перелет», - поделилась с журналистами юная спортсменка.

Теперь в планах Трусовой освоить тройной аксель. Тогда, как признается девушка, ей подарят пуделя.

Напомним, ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе исполнила три четверных прыжка, набрав высшие оценки. Трусова стала первой спортсменкой в истории женского фигурного катания, кому удалось получить 100 баллов за техническую часть программы.