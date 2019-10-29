Одиннадцатилетний ученик Тутберидзе исполнил четверной тулуп: видео

11-летний фигурист Марк Лукин успешно выполнил на тренировке четверной тулуп.

Кадры прыжка были опубликованы в Сети. На них видно, как спортсмен чисто исполнил квад. Стоит отметить, что данный элемент считается крайне сложным, и выполняют его не все взрослые фигуристы.

Лукин тренируется в группе Этери Тутберидзе. Ранее тот же элемент сумела исполнить еще одна ученица тренера - 11-летняя Вероника Жилина.