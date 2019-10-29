Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ в октябре
В октябре он оформил в ворота соперников четыре мяча и отдал три голевые передачи.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Российская премьер-лига подвела результаты голосования за звание лучшего футболиста октября.
Как сообщается на официальной странице лиги в Twitter, лучшим, по мнению болельщиков и экспертов, признан форвард футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба.
По итогам трех октябрьских матчей нападающий оформил в ворота соперников четыре мяча и отдал три голевые передачи.