Трусова и Ханю выполнили параллельный четверной тулуп: видео

Российская фигуристка Александра Трусова, которая установила на турнире в Канаде новый мировой рекорд, вместе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю исполнила четверной тулуп.

Фигуристы, одержавшие победу на втором этапе Гран-при, исполнили параллельный четверной прыжок. Видеоролик опубликовала Трусова на своей странице в Instagram.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В 2019 году спортсменка перешла во взрослый спорт. С начала сезона Трусова уже установила два мировых рекорда - по произвольной программе и по общей сумме баллов.

На турнире в Канаде спортсменка исполнила четыре четверных прыжка. С первого из них Трусова упала, а три остальные были исполнены чисто.

Также фигуристка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за то, что первой в мире исполнила четверной тулуп на соревнованиях среди женщин, и за то, что так же первой в мире выполнила два четверных прыжка в одной программе.