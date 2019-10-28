Вокалист группы Muse поздравил Трусову с победой на Гран-при Канады

Лидер рок-группы Muse поздравил фигуристку Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде. На своей странице в Instagram Мэттью Беллами опубликовал фрагмент выступления российской спортсменки и поблагодарил ее за выбор песни - в произвольной программе Трусова использовала его композицию из телесериала «Игра престолов».

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками. Спасибо за использование композиции “Pray” в качестве саундтрека», - написал Беллами.

На соревнованиях 15-летняя фигуристка не просто стала лучшей, она установила сразу два мировых рекорда, побив таким образом свой же собственный результат. Трусова стала первой спортсменкой в истории женского фигурного катания, кому удалось набрать 100 баллов за техническую часть программы. По словам девушки, к такому результату она стремилась давно.

«Я давно хотела получить 100 баллов за технику, еще с моего первого юниорского чемпионата мира. Рада, что у меня получилось. Я рада, что победила на шаг ближе к финалу», - рассказала спортсменка.

Ранее Александра Трусова также попала в Книгу рекордов Гиннесса - за первое в истории женского фигурного катания исполнение четверного тулупа на официальных соревнованиях и за первое исполнение четверного лутца.